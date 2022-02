Specificaties Samsung Galaxy A53 Opgedoken Op Google Play Console

Op de Google Play Console zijn specificaties opgedoken van de Samsung Galaxy A53. Dankzij deze gegevens weten we dat de aankomende mid-ranger onder andere beschikt over een Exnos 1200-processor. Deze processor heeft uiteraard ondersteuning voor het 5G-netwerk. Ook andere specificaties zijn uitgelekt.

Nadat eerder deze week al specificaties van de Galaxy A33 opdoken in de Google Play Console, zijn nu gegevens van de Galaxy A53 gevonden. Net als de Galaxy A33 beschikt de Galaxy A53 over een Exynos 1200-processor met 5G-ondersteuning. De processor heeft een maximale kloksnelheid van 2,4 GHz. Het scherm is 6,52-inch groot met een Full HD-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid. Verder weten we dat de Galaxy A53 beschikt over 8GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en twee 5MP sensoren.

De Samsung Galaxy A53 draait uit de doos op Android 12 met de One UI 4.0-schil. De onderstaande render laat zien hoe de smartphone er uit komt te zien. Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy A53 officieel zal introduceren.

via [AW]