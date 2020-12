Renders Van Samsung Galaxy A52 5G Gelekt

Naar verwachting brengt Samsung volgend jaar de nieuwe mid-range Galaxy A52 5G op de markt. Gelekte renders tonen hoe de smartphone er waarschijnlijk uit komt te zien. Op de gelekte beelden lijkt de Galaxy A52 5G erg veel op zijn voorganger.

De onderstaande beelden zijn afkomstig van de tech-lekker OnLeaks, een bron die regelmatig juiste informatie uitlekt. Samsung lijkt er voor te hebben gekozen om niet te veel aan het design te sleutelen, want de Galaxy A52 5G lijkt erg veel op de Galaxy A51. Op zich is deze keuze niet zo heel gek, want de Galaxy A51 is een super populaire mid-range smartphone en het ontwerp is één van de punten die de smartphone aantrekkelijk maakt.

Volgens de geruchten krijgt de Galaxy A52 5G opnieuw een 6,5-inch oled-scherm met dunne schermranden. In het midden van het scherm zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern beschikt de smartphone vermoedelijk over een Snapdragon 750G-processor met een 5G-modem, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens. De behuizing is met een afmeting van 159,9 x 75,1 x 8,4 millimeter iets groter dan die van de Galaxy A51, wat doet vermoeden dat de Galaxy A52 5G een grotere accu krijgt. De Galaxy A51 beschikt over een 4000 mAh accu.

via [androidplanet]