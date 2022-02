Vlaggenschip-smartphone Motorola Edge 30 Pro Officieel Aangekondigd

Motorola heeft deze week een nieuwe high-end smartphone aangekondigd. De Motorola Edge 30 Pro beschikt over de krachtigste processor van Qualcomm, een vierdubbele camera en ondersteuning voor een stylus. De smartphone kost in Nederland 799 euro.

Motorola maakt voornamelijk budget- en mid-range smartphones, maar eens in de zoveel tijd brengt de fabrikant een high-end smartphone op de markt. De nieuwe Motorola Edge 30 Pro moet gaan concurreren met de vlaggenschip-smartphones van merken als Samsung, OnePlus en Xiaomi.

De Edge 30 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een 144Hz verversingssnelheid, een ronde uitsparing voor de selfie-camera en dunne schermranden. Intern vinden we de krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4800 mAh accu met ondersteuning voor 68W bekabeld snelladen en 15W draadloos laden. De opslagruimte kun je niet uitbreiden en ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt.

De selfie-camera heeft een 60MP lens en achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (OIS), een 50MP groothoeklens (114 graden) die ook als macrolens te gebruiken is, een dieptelens en een portretlens. De camera heeft ondersteuning voor het maken van 8K-video’s.

De Motorola Edge 30 Pro draait op Android 12 met Motorola’s minimalistische MY UX-schil en heeft ondersteuning voor een stylus. De stylus-accessoire is apart verkrijgbaar. De smartphone is in Nederland verkrijgbaar voor 799,99 euro. Mensen die de Edge 30 Pro voor 3 april kopen krijgen gratis een Lenovo Tab M10-tablet t.w.v. €189 cadeau.