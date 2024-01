Sony Xperia 1 IV, 5 IV en 10 IV Ontvangen Android 14-update

Goed nieuws voor mensen die een Xperia-smartphone uit 2022 gebruiken. Sony is namelijk begonnen met de uitrol van Android 14 voor de Xperia 1 IV, de Xperia 5 IV en de Xperia 10 IV. De update brengt verschillende vernieuwingen en nieuwe functies met zich mee.

Alle drie de Sony Xperia-smartphones uit 2022 krijgen nu een update naar Android 14. De Sony Xperia 1 IV, de Sony Xperia 5 IV en de Sony Xperia 10 IV draaiden bij de lancering op Android 12 en werden vorig jaar bijgewerkt naar Android 13. Android 14 is waarschijnlijk de laatste grote update die Sony naar deze smartphones uitrolt.

Android 14 brengt verschillende vernieuwingen met zich mee. Zo kun je nu bijvoorbeeld gebruikmaken van flashing notificaties, waarbij de led-flitser aan de achterzijde of het scherm gaat flitsen bij inkomende meldingen. Ook is er ondersteuning voor de Find My Device-app, kun je het vergrendelscherm meer personaliseren en heeft Nearby Share een uitbreiding ontvangen.

Updates rollen in fasen uit waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Sony Xperia 1 IV, de Sony Xperia 5 IV of de Sony Xperia 10 IV.

via [droidapp]