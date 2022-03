HTC Komt Terug Met High-end Smartphone?

HTC heeft in 2018 voor het laatst een smartphone op de markt gebracht, maar volgens de geruchten kunnen we in de toekomst toch nog een nieuwe HTC-smartphone verwachten. De fabrikant zou namelijk werken aan een high-end toestel gericht op de metaverse.

Dit schrijft althans de doorgaans goed geïnformeerde website Digitimes. Volgens de bron zou Charles Huang van HTC hebben gezegd dat de Taiwanese fabrikant werkt aan high-end smartphone. Specificaties van de smartphone zijn nog niet uitgelekt, maar er wordt gesproken over de integratie van bepaalde ‘metaverse’-functies.

HTC lijkt zich dus te willen richten op virtual en augmented reality. Dit is niet heel gek, want de fabrikant richt zich al jaren op dit gebied met de HTC Vive-brillen.

De laatste keer dat HTC een smartphone op de markt bracht was in 2018. Toen introduceerde HTC de HTC Exodus 1. De smartphone was speciaal gemaakt voor mensen die handelen in crypto. Mensen konden de smartphone kopen met normaal geld of met 0,15 Bitcoin. In die tijd kwam dat neer op 850 euro. Een groot succes was de HTC Exodus 1 echter niet.

