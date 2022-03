Xiaomi 12 Ultra-renders Tonen Enorme Camera-module

Op het internet zijn renders verschenen waarop de Xiaomi 12 Ultra te zien zou zijn. Het valt op dat de smartphone een zeer grote ronde camera-module krijgt. Ook weten we wat meer over de specificaties van de Xiaomi 12 Ultra.

Xiaomi heeft de Xiaomi 12 Ultra nog niet aangekondigd, maar een aantal geruchten over de smartphone zijn inmiddels al opgedoken. Zo heeft de Chinese bron Mydrivers de onderstaande beelden gedeeld. We zien de smartphone in twee verschillende kleuren, samen met een rubberen hoesje. De Xiaomi 12 Ultra heeft een camera-module die ongeveer een derde van de achterkant in beslag neemt.





Volgens de geruchten beschikt deze camera over een hoofdlens, een groothoeklens, een telelens en een periscooplens met 5x optische zoom. Verder verwachten we een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een QHD-resolutie, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor minimaal 120W snelladen. Een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet.