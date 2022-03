Streamingdienst HBO Max Nu In Nederland Beschikbaar

Netflix heeft er in Nederland een concurrent bijgekregen. Vanaf nu kun je namelijk gebruikmaken van de streamingdienst HBO Max. Een standaard abonnement voor de dienst kost 7,99 euro per maand.

In Nederland kun je al langer kiezen tussen de streamingdiensten Netflix, Videoland, Viaplay, Amazon Prime Video en Disney+. Mocht dit niet genoeg zijn dan kun je vanaf nu ook een abonnement afsluiten voor HBO Max. Met een abonnement krijg je toegang tot content van Warner Bros, HBO, Cartoon Network en DC. HBO brengt ook regelmatig eigen producties uit. Een aantal films en series die je op HBO Max kunt kijken zijn Game of Thrones, Sex and the City, Friends, The Leftovers, Succession, The Hangover, The Sopranos, Dunkirk en Raised by Wolves.

Consumenten kunnen kiezen tussen twee abonnementen. Mensen die voor 31 maart een abonnement afsluiten krijgen voor altijd 50 procent korting. Een HBO Max Basic abonnement kost 5,99 euro per maand en levert een maximale videokwaliteit van 720p HD. Ook kun je de dienst met dit abonnement maar op één apparaat gebruiken en kun je slechts 5 films en series downloaden.

Een HBO Max Standaard abonnement kost 7,99 euro per maand en geeft toegang tot 1080p kwaliteit en 4K UHD kwaliteit, maximaal 30 downloads en ondersteuning om de dienst op 3 apparaten tegelijk te gebruiken.

Je kunt HBO Max kijken op de tv, maar ook gewoon op je mobiel.

