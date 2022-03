Renders Laten Samsung Galaxy A33 Van Alle Kanten Zien

De bekende tech-lekker Evan Blass heeft een hele serie renders gedeeld waarop de Samsung Galaxy A33 van alle kanten te zien is. Samsung zal de nieuwe budget-smartphone naar verwachting morgen introduceren tijdens een online Galaxy Unpacked-evenement.

Samsung heeft op 17 maart een presentatie ingepland waar de Zuid-Koreaanse fabrikant waarschijnlijk meerdere Galaxy A-smartphones zal introduceren. Zo verwachten we de Galaxy A73, de Galaxy A53 en de Galaxy A33. De laatstgenoemde is nu in meerdere kleuren te zien op de onderstaande renders.







Volgens de bron komt de Galaxy A33 op de markt in de kleuren Peach (perzik-oranje), blauw en zwart. De smartphone heeft een scherm met een druppelnotch voor de selfie-camera en een vrij dikke kin aan de onderkant van het scherm. Achterop vinden we een grote camera-module met vier lenzen en een LED-flitser. We zien op de renders geen vingerafdrukscanner.

Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

