Samsung Galaxy S9 en Note 9 Krijgen Geen One UI 2.1-update

Uit een forumbericht van Samsung blijkt dat de Galaxy S9 en de Galaxy Note 9 geen update naar One UI 2.1 krijgen. De toestellen ontvangen dus niet de functies die Samsung heeft geïntroduceerd bij de lancering van de Galaxy S20.

Samsung gaf onlangs aan dat functies van de Galaxy S20-serie via een One UI 2.1-update ook naar oudere toestellen zullen worden uitgerold. Onder andere de Galaxy S10-serie en de Note 10-serie ontvangen een One UI 2.1-update, maar gebruikers van de twee jaar oude Galaxy S9-serie en Note 9-serie kunnen hun hoop opgeven. Uit een Zuid-Koreaans forumbericht blijkt namelijk dat deze toestellen geen One UI 2.1-update ontvangen.

De toestellen kregen in januari wel een update naar Android 10, maar zoals het er nu naar uit ziet krijgen de smartphones voortaan alleen nog beveiligingsupdates en noodzakelijke updates.

via [AW]