Asus Introduceert Draadloze Oordopjes ROG Cetra

Asus heeft deze week draadloze oordopjes voor in de Republic of Gamers-lijn aangekondigd. De Asus ROG Cetra verschijnt halverwege april in de Benelux op de markt en beschikt onder andere over active noise cancellation.

Asus heeft de ROG Cetra uitgerust met een gamingmodus die moet zorgen voor een lage latentie tijdens het spelen van games. Op een volle accu kun je de oordopjes vijf uur gebruiken en de meegeleverde oplaadcase voegt daar nog zo’n 21,5 uur aan toe. De oordopjes zijn spatwaterdicht (ipx4-rating) en maken verbinding via Bluetooth 5.0. De 10mm neodymium hebben een frequentiebereik van 20 Hz – 20 kHz en de microfoon heeft een frequentiebereik van 100 Hz – 10 Khz.





Een adviesprijs hebben we nog niet, maar we weten wel dat de Asus ROG Cetra vanaf halverwege april 2022 verkrijgbaar is.

via [hardware.info]