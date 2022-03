Realme GT Neo 3 Met 150W Snellader Aangekondigd

Realme heeft zojuist een nieuwe smartphone aan zijn assortiment toegevoegd. Het gaat om de Realme GT Neo 3, een nieuwe mid-range smartphone met ondersteuning voor 150W snelladen en een 50MP camera. De GT Neo 3 verschijnt als eerste in thuisland China op de markt, maar komt naar verwachting op en later tijdstip ook naar de rest van de wereld.

De Realme GT Neo 3 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie, een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 8100 5G-processor, maximaal 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Het meest opmerkelijke is de 4.500 mAh accu met ondersteuning voor maar liefst 150W snelladen. Met deze snellaadtechnologie is de accu na slechts 5 minuten aan de lader weer voor 50% vol. Realme introduceert ook een tweede variant van de GT Neo 3, met een 5.000 mAh accu die met maximaal 80W kan snelladen.

In China krijgt de Realme GT Neo 3 een vanaf adviesprijs mee van 1.999 yen. Dat is omgerekend zo’n 345 euro inclusief btw en komt overeen met de GT Neo 2 die vorig jaar op de markt verscheen voor 349 euro. We weten echter nog niet wanneer Realme de GT Neo 3 in Europa wil lanceren.

via [AW]