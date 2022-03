Waarom Bitcoin een goede langetermijnbelegging zou kunnen zijn

Bitcoin heeft sinds zijn introductie een volatiele markt gekend. Sommige mensen zijn miljonair geworden door in deze virtuele activa te handelen of te investeren. Daarom zijn veel beleggers op zoek naar mogelijkheden om er eigenaar van te worden. Sommige individuele en kleine beleggers weten echter niet zeker of ze op lange termijn in Bitcoin moeten investeren.

Hoewel de wereld vele digitale munteenheden kent, blijft Bitcoin de meest erkende cryptocurrency. Bovendien is het door de jaren heen stabieler gebleven dan de andere elektronische munten. Tegenwoordig handelen veel mensen in Bitcoin op platforms zoals Bitcoins Era App. Deze cryptobeurzen stellen mensen in staat om deze digitale activa te kopen en te verkopen voor winst. Sommige mensen hebben echter van Bitcoin een actief gemaakt waarin ze op lange termijn kunnen investeren. Dit is waarom u Bitcoin ook zou moeten overwegen als een langetermijninvestering.

Aanvaarding en adoptie

Bitcoin is een nieuwe betaalmethode. Dat betekent dat het de potentie heeft om te groeien door aanvaarding en adoptie. Tegenwoordig accepteren verschillende instellingen in en buiten de financiële sector betalingen met Bitcoin. Sommigen hebben zelfs Bitcoin in hun beleggingsportefeuille opgenomen. In sommige gevallen gebruiken bedrijven Bitcoin om hun financiële reserves te diversifiëren.

De toenemende aanvaarding en adoptie van deze virtuele valuta maken het een lonende langetermijninvestering. Hoewel een Bitcoin-belegging onderhevig is aan verschillende marktrisico’s, biedt zij ook potentieel voor lange termijn winsten. En dat is het geval voor de meeste financiële instrumenten. Daarom moeten beleggers dit digitale actief voorzichtig in hun portefeuille opnemen.

Beperkte aanbod van Bitcoin

Er mogen nooit meer dan 21 miljoen tokens in omloop zijn van deze virtuele munt. Dat betekent dat de wereld een beperkt aantal Bitcoins zal hebben, waardoor de vraag en de waarde ervan zullen toenemen. Bovendien halveert het Bitcoin-netwerk het aanbod om de vier jaar. Hoewel andere cryptomunten hetzelfde aanbod schema volgen, heeft Bitcoin een hogere waardepropositie omdat het gebruikers in staat stelt lage bedragen te investeren en op lange termijn een aanzienlijk rendement te behalen.

Het beperkte aanbod van Bitcoin zorgt ervoor dat deze virtuele munt schaars blijft, waardoor beleggers aanzienlijke winsten kunnen maken. De volatiliteit van Bitcoin betekent dat beleggers hun portefeuilles kunnen diversifiëren en meerdere activa kunnen opnemen. Een belegger kan dus het risico minimaliseren door te beleggen in andere activa met Bitcoin als een langetermijnbelegging.

Decentralisatie

Decentralisatie betekent dat Bitcoin geen centrale autoriteit heeft die het controleert of reguleert. En dit is een van de eigenschappen die Bitcoin onderscheiden van andere financiële instrumenten en fiat valuta. Investeren in deze virtuele valuta geeft u meer controle over uw geld.

Aangezien geen enkele entiteit of overheid Bitcoin kan reguleren, beslist een investeerder zelf wanneer en waar te investeren. Zij bepalen ook de duur van hun beleggingen en het bedrag dat zij erin stoppen. De decentralisatie van Bitcoin stelt een investeerder in staat om handige investeringsbeslissingen te nemen voor de lange termijn, gebaseerd op hun financiële doelen.

Transactiekosten

De Bitcoin-transactiekosten maken het ook een investeringskandidaat voor de lange termijn. Hoge transactiekosten kunnen de lange termijn winst van een belegger negatief beïnvloeden omdat zij zijn winst drukken. Transacties met Bitcoin brengen lagere kosten met zich mee dan fiat valuta.

Naast de standaardkosten voor transfers, hoeven beleggers niet meerdere bedragen in te houden voor hun Bitcoinbezit. Met beleggen in Bitcoin kunt u dus de vele kosten en inhoudingen vermijden die financiële instellingen zoals banken aan hun klanten opleggen. Ook betaalt u geen onderhoudskosten voor uw Bitcoin-rekeningen. De meeste crypto-marktplaatsen vertellen de gebruikers vooraf de kosten van transacties om de transparantie te vergroten.

Zo kunt u uw Bitcoin-investeringen op een platform voor de lange termijn aanhouden zonder extra te betalen. En de lage transactiekosten betekenen een hoger rendement van uw langetermijninvestering.

Slotopmerkingen

Elke investering houdt risico’s in. Hoewel investeren in Bitcoin op de lange termijn de moeite waard kan zijn, zult u ook te maken krijgen met ups en downs. Geef daarom niet te snel al uw spaargeld uit aan een investering in Bitcoin. Neem in plaats daarvan de tijd om de markt te onderzoeken om te bepalen of Bitcoin een uitstekende langetermijninvestering voor u is.