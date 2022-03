“Motorola Komt Dit Jaar Met Vier Edge-smartphones”

Motorola heeft volgens de geruchten grote plannen voor de vlaggenschip Edge-serie van de fabrikant. Motorola zou dit jaar namelijk vier nieuwe Edge-smartphones willen introduceren. Dit blijkt uit een uitgelekte roadmap.

Momenteel is de Motorola Edge 30 Pro de krachtigste Edge-smartphone op de markt, maar daar komt binnenkort verandering in. Zo gaan al geruime tijd geruchten rond over de Motorola ‘Frontier’. Frontier is waarschijnlijk de codenaam voor de Edge 30 Ultra. De smartphone krijgt onder andere een Snapdragon 8 Gen 1-processor, een 144Hz scherm, een 200MP camera en ondersteuning voor 125W snelladen.

Uit de gelekte Motorola-roadmap blijkt dat we naast de ‘Frontier’ in 2022 nog drie andere Edge-toestellen kunnen verwachten. Een van deze toestellen heeft de codenaam ‘Dubai’, dat waarschijnlijk de codenaam van de reguliere Motorola Edge 30 is. De smartphone krijgt een mid-range Snapdragon 778G Plus-processor, een 144Hz scherm en een 50MP camera.

Motorola Edge 30 Ultra “Frontier”

Motorola Edge 30 “Dubai”

De derde smartphone heeft de codenaam ‘Dubai Plus’, die een nog onaangekondigde MediaTek-chip krijgt. Hoogstwaarschijnlijk verschijnt dit toestel op de markt onder de naam Edge 30 Plus. Voor de vierde smartphone gebruikt Motorola de codenaam ‘Miami’. Mogelijk is dit de Edge 30 Lite, die een 6,28-inch scherm krijgt en slechts 7mm dun zou zijn.

Zodra Motorola officiële informatie naar buiten brengt zullen wij dit weer met jullie delen.

via [androidplanet]