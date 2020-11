“Specificaties En Renders Van Motorola Moto E7 Opgedoken”

Er zijn zowel specificaties als beelden van de onaangekondigde Moto E7 uitgelekt. Het toestel krijgt een 6,5-inch scherm en een 48MP camera. Op de onderstaande beelden zien we de locatie van de camera, de vingerafdrukscanner en de uitsparing voor de selfie-camera.

Motorola heeft de Moto E7 nog niet aangekondigd, maar dankzij beelden die op het Twitter-account Abhishek Yadav zijn gedeeld weten we nu precies hoe de smartphone er uit komt te zien. De Moto E7 heeft volgens Yadav een 6,5-inch HD+ scherm met een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera en vrij dikke randen. Achterop zien we een dual-camera met een 48MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. Onder deze camera ziet een vingerafdrukscanner.

De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh en de smartphone draait uit de doos op Android 10. We weten nog niet wanneer Motorola de Moto E7 zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. Wel weten we dat de Moto E7 in de kleuren blauw en grijs op de markt verschijnt. De huidige Moto E7 Plus, een vergelijkbare smartphone met een grotere accu, is verkrijgbaar voor 149 euro.

via [androidplanet]