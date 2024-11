“Wereldwijde Release Van Oppo Find X8 (Pro) Al Op 21 November”

Oppo heeft de Find X8 en de Find X8 Pro nog maar net voor de Chinese markt aangekondigd, maar volgens de laatste geruchten hoeven we niet lang te wachten voordat de smartphones ook in Nederland verkrijgbaar zijn. Oppo zou de nieuwe vlaggenschip-serie namelijk al op 21 november wereldwijd willen lanceren.

De wereldwijde release zal volgens de geruchten plaatsvinden tijdens een presentatie in Indonesië. Een exacte tijdstip hebben we echter nog niet. Het is goed om te zien dat Oppo zijn vlaggenschip-serie weer wereldwijd wil lanceren, want de Find X7 en Find X6 verschenen slechts in een beperkt aantal landen op de markt. Dat was jammer, want het zijn interessante smartphones met onder andere goede camera’s.

Oppo Find X8 Pro specificaties

De Oppo Find X8 Pro beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 4500 nits. Intern is de smartphone uitgerust met een Dimensity 9400-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een 5910 mAh accu accu met ondersteuning voor 80W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 6x optische zoom. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en de waterdichte behuizing (IP68) bestaat uit aluminium en glas. Ook heeft de Find X8 Pro een fysieke camera-knop waarmee je niet alleen foto’s kunt maken, maar ook mee kunt in- en uitzoomen.

Hoeveel de Oppo Find X8 Pro in Nederland gaat kosten is nog onduidelijk. Toen de Find X5 en Find X5 Pro in Nederland op de markt verschenen kregen ze een adviesprijs mee van 999 euro en 1299 euro. We verwachten vergelijkbare prijzen.

via [androidplanet]