OPPO A76 En A96 Officieel Aangekondigd

OPPO heeft deze week twee nieuwe smartphones aangekondigd die per direct in Nederland verkrijgbaar zijn. De OPPO A76 en de OPPO A96 zijn twee voordelige toestellen met een adviesprijs van 229 euro en 279 euro.

De OPPO A96 heeft een plastic behuizing met OPPO’s Glow Design. Hierdoor geeft de behuizing in het donker licht. De smartphone beschikt over een 6,59-inch Full HD LCD-scherm, een Snapdragon 680-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 16MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.





De OPPO A76 lijkt gedeeltelijk op de A96, maar heeft een 6,56-inch LCD-scherm, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De OPPO A76 met 4GB + 128GB is verkrijgbaar in de kleuren Glowing Blue en Glowing Black voor een adviesprijs van €229,00. De OPPO A96 met 8GB + 128GB is verkrijgbaar in de kleuren Starry Black en Sunset Blue voor een adviesprijs van €279,00.