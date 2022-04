Vanaf 11 Mei Niet Meer Mogelijk Om Telefoongesprekken Op Te Nemen Met Apps

Google heeft een nieuwe maatregel doorgevoerd die het voor apps in de Play Store onmogelijk maakt om telefoongesprekken op te nemen. Vanaf 11 mei sluit Google namelijk een achterdeur waar deze zogeheten “call recorders” momenteel gebruik van maken.

Google gaat definitief een einde maken aan call recorder-apps die telefoongesprekken op een Android-smartphone kunnen opnemen. Uit een beleidswijziging van Google blijkt dat applicaties in de Play Store vanaf 11 mei geen opnames meer kunnen maken via de toegankelijkheidsfuncties van Android-telefoons.

Vanaf Android 9 maakte Google het al onmogelijk voor apps om zomaar telefoongesprekken op te nemen, maar ontwikkelaars hebben vervolgens een achterdeur gevonden in de toegankelijkheidsfuncties, waardoor call recorder-apps nog steeds te gebruiken zijn. Vanwege de privacy en doordat het in sommige landen zelfs verboden is om telefoongesprekken op te nemen, wil Google deze apps nu niet meer in de Play Store hebben.

Het opnemen van telefoongesprekken blijft overigens wel mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld opnames maken met Google’s eigen Telefoon-app, alhoewel deze functie niet in Nederland beschikbaar is. Wel heb je waarschijnlijk toegang tot de opnamefuncties die door de fabrikant van je telefoon zijn uitgebracht. Systeemapps kunnen namelijk elke toestemming vragen omdat ze zijn voorge├»nstalleerd. Hier heeft de Google Play Store geen controle over.

Maken jullie gebruik van een call recorder? Laat het ons weten in de reacties hieronder.

via [AW]