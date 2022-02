Nubia RedMagic 7 (Pro) Met 165Hz-scherm En 135W Snelladen Aangekondigd

Nubia heeft twee nieuwe gamingsmartphone met krachtige specificaties aangekondigd. De Nubia RedMagic 7 heeft een 165Hz AMOLED-scherm en de RedMagic 7 Pro heeft ondersteuning voor 135W snelladen. Beide smartphones beschikken over een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor.

De Nubia RedMagic 7 is gemaakt voor gamers en beschikt over een 6,8-inch AMOLED-scherm met een full-hd+-resolutie, een 165Hz-verversingssnelheid en een touch sampling rate van 720Hz. Intern vinden we de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte en een 4500mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Volgens Nubia is de accu in slechts 17 minuten volledig opgeladen.

Om de smartphone koel te houden tijdens lange gamingsessies heeft de RedMagic 7 een rgb-fan als koelsysteem met een maximaal toerental van 20.000rpm. Rondom de behuizing vinden we schouderknoppen voor het spelen van games, stereospeakers, een 3,5mm koptelefoonaansluiting en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

In China krijgt de Nubia RedMagic 7 een vanaf adviesprijs mee van 3899 yuan, omgerekend zo’n 655 euro.





Nubia heeft ook de RedMagic 7 Pro aangekondigd. De specificaties van de Pro-uitvoering komen grotendeels overeen met die van de RedMagic 7, maar het scherm heeft een lagere 120Hz-refreshrate en een hogere 960Hz touch sampling rate. Ook is de accu capaciteit met 5000 mAh wat hoger en is er ondersteuning voor 135W snelladen.

Daarnaast moet een Red Core 1-‘gamingchip’ de schouderknoppen, vibraties, ‘gameverlichtingseffecten’ en geluidseffecten verbeteren. De selfie-camera zit bij de RedMagic 7 Pro onder het scherm en consumenten hebben keuze uit 12GB, 16GB of 18GB werkgeheugen en maximaal 1TB opslagruimte. De voordeligste uitvoering (8GB + 128GB) kost in China 4799 yuan, omgerekend zo’n 800 euro. Voor 18GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte betaal je ongeveer 1258 euro.

