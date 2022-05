Deze Xiaomi-smartphones Krijgen Geen Updates Meer

Xiaomi heeft een lijst gedeeld waarop smartphones staan die waarschijnlijk geen updates meer ontvangen. Op de lijst staan in totaal 73 toestellen van Xiaomi en toestellen die onder het merk Redmi zijn uitgebracht.

Op de onderstaande lijsten zien we 41 Xiaomi-smartphones en 32 Redmi-smartphones. Deze toestellen zullen niet meer worden bijgewerkt met software-updates. Uiteraard gaat het voornamelijk om oude toestellen. Ook zijn niet alle toestellen op de lijst uitgebracht in Nederland of Europa.

Heb jij een Xiaomi- of Redmi-smartphone die al wat ouder is. Controleer dan even of jouw toestel op de onderstaande lijsten staat.

via [droidapp]