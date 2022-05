“Introductie Motorola Frontier Op 10 Mei”

Motorola is volgens de laatste berichten van plan om op 10 mei de Motorola Frontier te introduceren. Geruchten over de smartphone gaan al geruime tijd rond. Zo weten we dat het om een high-end smartphone gaat met een 194MP camera.

Over een paar dagen zal de Motorola Frontier aangekondigd worden in China. Wanneer de smartphone naar Nederland komt weten we nog niet, maar we krijgen wel te weten over welke specificaties de smartphone beschikt. De afgelopen maanden zijn echter al een hoop specificaties uitgelekt, waardoor we het meeste al te weten zijn gekomen.

Zo beschikt de Motorola Frontier volgens de geruchten over een 6,67-inch OLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen, een 60MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 194MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 12MP telelens.

Na de officiële introductie zullen wij alle details, zoals de specificaties, adviesprijs en releasedatum, met jullie delen.

via [droidapp]