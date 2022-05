“Alle Specificaties Van OnePlus Nord 2T Gelekt, Introductie Op 11 Mei”

Via verschillende bronnen zijn details over de OnePlus Nord 2T uitgelekt, waardoor we inmiddels vrijwel alle specificaties weten. De officiële introductie zal volgens de geruchten over een paar dagen al plaatsvinden.

De OnePlus Nord 2T krijgt volgens de geruchten net als zijn voorganger een 6,43-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een Dimensity 1300-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP Sony IMX766 hoofdlens en optische beeldstabilisatie, een 8MP groothoeklens en een dieptelens.

De officiële introductie zal mogelijk al op 11 mei plaatsvinden en de smartphone zal op de markt verschijnen in de kleuren grijs en lichtgroen. De OnePlus Nord 2T kost waarschijnlijk net zo veel als de Nord 2, namelijk 399 euro.

