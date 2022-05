“Foto’s Tonen Motorola Razr 3 Met Dual-camera”

Via tech-lekker Evan Blass en de website 91Mobiles zijn nieuwe geruchten opgedoken over de aankomende Razr 3, Motorola’s volgende opvouwbare smartphone. Zo zien we de smartphone op meerdere foto’s en valt het op dat Motorola nu heeft gekozen voor een ander design en een dubbele rear-camera.

Op de onderstaande foto’s zou de Motorola Razr 3 te zien zijn. De smartphone heeft intern de codenaam ‘Maven‘ gekregen en zal naar verwachting deze zomer op de markt verschijnen. We zien dat Motorola de Razr 3 heeft uitgerust met een dubbele rear-camera. De vorige Razr-smartphones hebben een enkele lens. Ook zit de camera-module nu aan de zijkant, in plaats van het midden. Het zou gaan om 50MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. Voorop vinden we een 32MP selfie-camera.





Het design van de behuizing is wat strakker dan die van zijn voorgangers. Ook is het scherm aan de buitenkant een stuk groter. Hoe groot het scherm aan de binnenkant is weten we nog niet, maar wel zou dit scherm een FHD+-resolutie hebben. Intern beschikt de Motorola Razr 3 over een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12 werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. De smartphone verschijnt waarschijnlijk op de markt in de kleuren Quart Black en Tranquil Blue.

via [AW]