LG Velvet Komt Ook Naar Nederland

LG Nederland heeft tegenover de website Android Planet bekendgemaakt dat de LG Velvet ook in Nederland zal worden gelanceerd. Wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt en vanaf wanneer de LG Velvet verkrijgbaar is weten we nog niet.

LG introduceerde de LG Velvet vorige maand in thuisland Zuid-Korea. De smartphone krijgt daar een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 700 euro. De LG Velvet heeft een nieuw ontwerp gekregen en beschikt over een 6,8-inch Full HD OLED-scherm met een 20:9-beeldverhouding, gebogen schermranden en een kleine notch voor de 16MP selfie-camera, een Snapdragon 765-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. De behuizing is waterdicht (IP68) en heeft een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De LG Velvet is in Zuid-Korea verkrijgbaar in de kleuren Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green en Illusion Sunset. Het is onduidelijk of alle kleuren ook naar Nederland komen.

