Samsung Galaxy A71 Ontvangt Android 12-update

Mensen in het bezit van een Samsung Galaxy A71 kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. De update installeert Android 12 samen met de One UI 4.1-schil en brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 12 en de One UI 4.1-schil voor de mid-range Galaxy A71 uit 2019. De smartphone draaide bij de lancering op Android 10 en ontving eerder al een update naar Android 11. Twee en half jaar na de lancering ontvangt de smartphone een update naar Android 12. De update rolde eerder al uit in andere landen, maar is nu ook uitgerold in Nederland.

Android 12 en de One UI 4.1-schil brengen onder andere het Material You-design met zich mee. Dit nieuwe design past de kleuren van de interface aan op de kleuren van de gekozen achtergrond. Ook krijgen gebruikers toegang tot meer privacy-opties en de beveiligingspatch van april.

Waarschijnlijk is Android 12 de laatste grote Android-update voor de Galaxy A71. Ook krijgt de smartphone voortaan slechts één beveiligingsupdate per half jaar. Je ontvangt een notificatie zodra de Android 12-update klaarstaat voor jouw toestel. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘-> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [androidplanet]