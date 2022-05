Populariteit van mobiele games in 2022

Als er een voorbeeld is van een markt die ontzettend snel is gegroeid en dat de komende jaren zal blijven doen, dan is het die voor mobiele gamers. Deze sector is reeds honderden miljarden dollars waard, en dat bedrag zal in de toekomst nog veel verder gaan oplopen. Vandaag gaan we kijken waar de populariteit van deze sector precies vandaan komt en wat de groei nu eigenlijk het meeste drijft. Zo weet je precies wat we in de komende jaren nog meer mogen verwachten op het gebied van mobiele games en alles eromheen.

Groei van de mobiele gaming industrie

Niemand kan er meer omheen dat de mobiele gaming industrie de laatste jaren enorm gegroeid is. Iedereen beschikt inmiddels over een smartphone en weet goed hoe hij of zij deze het beste kan gebruiken. Er zijn bovendien talloze apps en websites waarop je mobiele spellen kunt doen. Daarbij ben je zeker niet de enige. Er zijn namelijk games die door miljoenen mensen tegelijk gespeeld worden, over de hele wereld. De groei van de mobiele gaming industrie is dan ook ontzettend hard gegaan in de afgelopen tijd.

Met mobiel gamen wordt echter een breed aantal producten en diensten bedoeld. Het gaat niet alleen om spellen die je kunt spelen of een app voor de lol. Hier vallen bijvoorbeeld ook de spellen op goksites als Casino 21 onder. In deze online casino’s zijn vaak duizenden spellen te vinden van de beste software aanbieders die allemaal volledig zijn geoptimaliseerd voor mobiele gebruikers. Ook deze markt heeft in de afgelopen jaren ontzettend veel groei gezien.

Populariteit in Azië

Bijna alle spellen die er zijn voor mobiele spelers worden niet alleen in Azië uitgebracht maar ook gewoon in de rest van te wereld. Toch blijken ze op het Aziatische continent veruit het meest populair. Er zijn een aantal redenen te noemen waarom dit zo is. Sinds een aantal jaren heeft in Azië bijvoorbeeld vrijwel iedereen een smartphone. Dit komt omdat er meer en meer merken zijn die smartphones aanbieden voor scherpe prijzen, terwijl dit voorheen zeker niet altijd het geval was.

Een laptop of game console wordt in Azië dan weer eerder gezien als een wat meer luxe product. Vandaar dat veel minder mensen deze dan ook hebben en het dus met een smartphone moeten doen. Dat maakt het logisch dat zij op zoek gaan naar mobiele games. Het verklaart gelijk waarom we de laatste jaren zo’n enorme stijging zien in het aantal Aziatische mensen dat aan het spelen is via een smartphone. Inmiddels is dit zelfs de drijvende kracht achter de groei van deze markt geworden.

Optimalisatie van apps, websites en platformen

Veel van de grote en bekende spellen zijn reeds ook in mobiele versies uitgebracht. Deze hebben in een reeks vaak al meerdere echte kaskrakers uitgebracht, en ook voor mobiele gebruikers worden ze veelal beter. Omdat eigenlijk bijna iedereen inmiddels over smartphones en tablets beschikt, kunnen veel van de bekende spelontwikkelaars er niet meer omheen en moeten ze hun spellen wel op mobiele versies uitbrengen en zoveel mogelijk optimaliseren voor dit soort gebruikers.

Als ze dit alles niet zouden doen, kan dat tamelijk veel inzet kosten. Buiten dat is sowieso elke website en elk platform tegenwoordig eigenlijk geoptimaliseerd voor alle gebruikers op mobiel. Van alle websitesbezoekers komt veruit het grootste gedeelte via een mobiel apparaat, of downloaden ze apps op hun Android of iOS apparaat. Deze grote groep zal snel de interesse verliezen wanneer blijkt dat een website niet is geoptimaliseerd voor voor hun toestel. Daarom kan geen enkel bedrijf meer om mobiele gebruikers heen.

Spelen op mobiel

Niet alleen hebben steeds meer mensen toegang tot mobiele games, mobiele games worden ook alsmaar beter. Daar waar ze in de begindagen nog flink onder deden voor consoles en spellen op de PC, is dat inmiddels al lang niet meer zo. Veel mobiele spellen zien er schitterend uit en bieden steeds meer mogelijkheden. Juist omdat deze markt zo snel groeit zijn er bovendien heel veel spelontwikkelaars die zich bezighouden met mobiele spellen, omdat zij mogelijkheden zien om te groeien in deze markt. Daarom lijkt het logisch dat we in de komende jaren nog veel betere mobiele spellen mogen gaan verwachten.