“Drie Varianten Van Samsung Galaxy Watch 5 Gelekt”

Samsung zal later dit jaar de Galaxy Watch 5 introduceren en volgens de laatste geruchten blijft het niet bij één model. Er zijn namelijk codenamen gevonden van drie verschillende varianten. Mogelijk brengt de Zuid-Koreaanse fabrikant naast de reguliere Galaxy Watch 5 ook een kleinere model en een meer premium model op de markt.

De doorgaans goedgeïnformeerde website GalaxyClub heeft drie codenamen van Galaxy Watch 5-modellen ontdekt. De codenaam “Heart-S” zou verwijzen naar een 40 of 42 mm model en de codenaam “Heart-L” naar een 44 of 46 mm. Het derde model is een premium-variant die mogelijk de naam Watch 5 Pro of Watch 5 Ultra meekrijgt. Het premium-model heeft een opvallend grote accu met een capaciteit van 570 mAh.

De kleinere Heart S krijgt volgens de geruchten een 276 mAh accu en de Heart L een 397 mAh accu. De accu’s in deze modellen zijn 12 en 10 procent groter dan die van hun voorganger. Volgens eerdere geruchten ontbreekt een Classic-model met een traditioneel horlogedesign en krijgen alle modellen dus een sportief uiterlijk. Naar verwachting zal de introductie van de Samsung Galaxy Watch 5-serie deze zomer plaatsvinden.

via [AW]