“Nokia Werkt Aan Nokia N73 Met 200MP Camera”

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, werkt aan een nieuwe smartphone met een 200MP camera van Samsung. De “Nokia N73” maakt gebruik van de ISOCELL HP1-sensor, dezelfde sensor die Motorola zal gebruiken in de Motorola Frontier.

Dit gerucht is afkomstig van CNMO. Volgens de bron is de Nokia N73 een aankomende vlaggenschip of krachtige mid-ranger van de Finse fabrikant. Naast de aanwezigheid van een ISOCELL HP1-camerasensor heeft de bron geen andere specificaties genoemd. De ISOCELL HP1 maakt gebruik van pixel binning-technologie waarbij 16 kleine individuele pixels met een grootte van 0.64μm worden samengevoegd tot een grotere 2.56μm pixel. Standaard maakt de sensor foto’s met een 12,5 MP resolutie, maar met 2×2 pixel binning kunnen ook 50MP foto’s worden gemaakt. Verder is het mogelijk om 4K-video’s met 120 frames per seconden te schieten.

De eerste smartphone die met de ISOCELL HP1 op de markt verschijnt is echter de Motorola Frontier. Wanneer we de Nokia N73 kunnen verwachten is nog onduidelijk.

