Eerste Renders Van Google Pixel 8 Pro Opgedoken

Naar verwachting zal Google in mei de eerste details bekend maken van de aankomende Google Pixel 8 Pro. Op het internet zijn nu echter al enkele renders opgedoken waarop de Pixel 8 Pro te zien zou zijn.

Eind vorig jaar verschenen de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in Nederland op de markt en naar verwachting moeten we nog tot eind dit jaar wachten voordat de opvolger hier verkrijgbaar zal zijn. Zo zal Google de eerste details van de Pixel 8-serie waarschijnlijk in mei tijdens een Google I/O-evenement delen, waarna de officiële lancering pas in oktober zal plaatsvinden. De eerste details van de Pixel 8 Pro zijn echter al opgedoken in het geruchtencircuit. Tech-lekker OnLeaks heeft namelijk de onderstaande renders samen met een aantal specificaties gedeeld.

Volgens de bron beschikt de Google Pixel 8 Pro over een 6,52-inch AMOLED-scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera en vinden we intern een nieuwe Tensor G3-chipset. De behuizing meet 162,6 x 76,5 x 8,7 millimeter. Bij de camera-module is de behuizing 12 millimeter dik. De camera-module lijkt te zijn uitgerust met een extra sensor. Waarschijnlijk gaat het om een macro- of diepte-lens.

De volume- en power-knop zitten aan de rechterkant, het Google-logo zien we aan de achterkant en onderop vinden we een USB-C poort en speakers. Verdere details ontbreken nog.

