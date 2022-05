OPPO Find X5 Pro Ontvangt Android 13 Beta 1-update

OPPO heeft via een persbericht bekendgemaakt dat de OPPO Find X5 Pro als een van de eerste smartphones de Android 13 Beta 1-update ontvangt. De fabrikant stelt een ColorOS-ontwikkelaarspreview beschikbaar op basis van Android 13 Beta 1 om nieuwe functies en veranderingen uit te werken.

In de nieuwste versie van Android vinden we verschillende nieuwe functies, waaronder nieuwe privacy-functies en sideload-beperkingen. Ook Bluetooth LE-audio en MIDI 2.0 via USB behoren tot de mogelijkheden. De verwachting is dat Find X5 Pro-gebruikers binnenkort als een van de eersten kunnen genieten van de nieuwe publieke versie van ColorOS, gebaseerd op Android 13. Mensen die de previewversie van ColorOS, op basis van het nieuwe Android 13 Beta 1, willen uitproberen kunnen de beta hier downloaden.

Wij werken al lange tijd nauw samen met Google om de best mogelijke besturingservaring te leveren via ons ColorOS-besturingssysteem, gebaseerd op iedere versie van Google’s Android-besturingssystemen’’, aldus Andy Wu, OPPO Vice President en President van de Find Product Series. ‘’Met het nieuwe Android 13 geloven we dat de prestaties van onze kwalitatieve producten, zoals het OPPO Find X5 Pro-vlaggenschip, volledig benut worden door ontwikkelaars en gebruikers.