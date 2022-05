Motorola Moto G52 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Moto G52 die Motorola vorige maand introduceerde is nu in Nederland verkrijgbaar. De budget-smartphone met OLED-scherm en 5000 mAh accu heeft een adviesprijs van 249 euro meegekregen en is verkrijgbaar in de kleuren grijs en wit.

De Motorola Moto G52 beschikt over een 6,6-inch OLED-scherm met een fullHD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, twee Dolby Atmos-luidsprekers, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant. 5G-ondersteuning ontbreekt.

De smartphone draait uit de doos op Android 12 en is per direct leverbaar via verschillende Nederlandse webwinkels voor 249 euro. Je kunt de Moto G52 ook kopen in combinatie met een abonnement.