OnePlus Introduceert OnePlus Nord 2T en Nord CE 2 Lite

OnePlus heeft twee nieuwe mid-range smartphones aangekondigd voor de Europese markt. De OnePlus Nord 2T en de OnePlus Nord CE 2 Lite zijn vanaf 24 mei verkrijgbaar voor 399 euro en 299 euro. Een bestelling plaatsen kan per direct.

De OnePlus Nord 2T 5G is vrijwel dezelfde smartphone als de OnePlus Nord 2 5G, maar met een betere processor en ondersteuning voor sneller opladen. De smartphone beschikt over een 6,43-inch 90Hz AMOLED-scherm met een HD+ resolutie van 2400 x 1080 pixels, een MediaTek Dimensity 1300-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 80W SUPERVOOC-snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP monolens. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en de smartphone heeft ondersteuning voor 5G.

De OnePlus Nord 2T 5G heeft een glazen behuizing, draait op Android 12 met de OxygenOS 12.1-schil en is vanaf 24 mei verkrijgbaar voor 399 euro (8GB + 128GB) of 499 euro (12GB + 256GB) in de kleuren Gray Shadow en Jade Fog.





OnePlus heeft ook de voordeligere OnePlus Nord CE 2 Lite 5G aangekondigd. Dit toestel beschikt over een 6,59-inch 60Hz LCD-scherm met een Full HD+ resolutie van 2412 x 1080 pixels, een Snapdragon 695 5G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W SUPERVOOC-snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.





De smartphone heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor 5G. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop en de behuizing is gemaakt van plastic. De OnePlus Nord CE 2 Lite 5G is vanaf 24 mei verkrijgbaar voor 299 euro in de kleuren Blue Tide en Black Dusk. Je kunt nu alvast een bestelling plaatsen.