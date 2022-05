Beste Accessoires Voor De Best Verkochte Samsung Telefoons

Onlangs schreven wij dat de meeste Nederlanders een smartphone van Samsung gebruiken en dat de high-end Galaxy S-serie het populairst is. Ook de Galaxy A5-serie is een groot succes. De meeste consumenten gebruiken hun smartphone voor meerdere jaren en kopen tijdens deze periode verschillende accessoires om het meeste uit hun smartphone te halen. Daarom kijken wij vandaag naar de beste accessoires voor de Galaxy S- en A-serie.

Opladers

De nieuwe krachtige Samsung Galaxy S22 Ultra heeft een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, maar Samsung levert de smartphone zonder telefoon oplader in de doos. Daarom is het nodig om een losse snellader te kopen om gebruik te kunnen maken van de snellaad technologie in de Galaxy S22 Ultra. De smartphone heeft ook ondersteuning voor draadloos opladen met een maximumsnelheid van 15W. Draadloze opladers zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten, maar de meeste draadloze opladers bestaan uit een ronde of vierkante plaat waarop je je smartphone kunt plaatsen. Zo’n oplader heb je al voor een paar tientjes. De wat duurdere draadloze opladers hebben vaak ook ruimte voor meerdere apparaten, zodat je naast je smartphone ook je smartwatch en draadloze oordopjes kunt opladen.

Hoesjes en screenprotectors

We zijn allemaal erg voorzichtig wanneer we een nieuwe smartphone hebben gekocht, maar bijna iedereen heeft zijn smartphone wel eens laten vallen. Soms blijft de smartphone vrijwel schadevrij na een val, terwijl andere keren het scherm barst of het frame een deuk oploopt. Om dit te voorkomen kopen veel consumenten een hoesje en een screenprotector. Je voorkomt hiermee niet alleen schade bij een val, maar ook onvermijdelijke gebruikssporen, zoals kleine krasjes die ontstaan wanneer je je smartphone in je broekzak of in je handtas draagt. Wij raden daarom aan om altijd een Samsung S22 hoesje te gebruiken. Heb je onlangs de populaire Galaxy A53 gekocht dan kun je hier voordelig een hoesje voor de samsung A53 kopen.

Draadloze oordopjes

Veel van ons gebruiken onze smartphone vaak voor diensten als Spotify of YouTube. Om anderen niet te storen en om optimaal te kunnen genieten van de audio gebruiken we vaak draadloze oordopjes. Samsung gebruikers kiezen meestal voor Galaxy Buds oordopjes. Er zijn de afgelopen jaren al meerdere versies van de Galaxy Buds uitgebracht, waardoor mensen met een kleiner budget ook draadloze oordopjes van Samsung kunnen kopen.

Overige accessoires

De meest belangrijke accessoires hebben we nu besproken, maar het aantal accessoires voor Samsung smartphones is nog veel groter. Zo kopen mensen die veel van huis zijn doorgaans ook een power bank om hun toestel buitenshuis op te laden en kopen mensen een autohouder als ze hun smartphone in de auto gebruiken als navigatie. Welke smartphone accessoires zijn voor jou het belangrijkst? Laat het ons weten in de reacties hieronder.