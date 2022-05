Xiaomi 12S Met Leica-camera Opgedoken

Onlangs heeft Xiaomi bekendgemaakt dat het bedrijf een samenwerking heeft opgestart met de camerafabrikant Leica. De eerste Xiaomi-smartphone met een Leica camera zal in juli worden aangekondigd. Er is nu echter al een foto opgedoken waarop deze smartphone te zien zou zijn.

Op de onderstaande foto zou de Xiaomi 12S zichtbaar zijn. De smartphone lijkt veel op de andere Xiaomi-toestellen, met één duidelijk verschil. We zien op de camera-module de Leica merknaam. De kans is dus groot dat we hier de eerste smartphone zien die is ontstaan uit de samenwerking tussen Xiaomi en Leica.

Xiaomi heeft eerder al de Xiaomi 12, 12 Pro en de 12X aangekondigd. Als de geruchten kloppen zal Xiaomi dus een vierde toestel toevoegen aan deze vlaggenschip-serie onder de naam Xiaomi 12S. Naar verwachting zal de introductie in juli plaatsvinden. Daarnaast spreken de geruchten over de komst van een vijfde en mogelijk zelfs zesde Xiaomi 12-smartphone, met de namen 12S Pro en 12 Ultra.

via [droidapp]