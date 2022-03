Xiaomi 12, 12X en 12 Pro Uitgebracht In Nederland

Nadat Xiaomi de Xiaomi 12-serie eerder al voor de Chinese markt introduceerde heeft de fabrikant de smartphones nu in Europa uitgebracht. De Xiaomi 12, Xiaomi 12X en Xiaomi 12 Pro variëren in prijs van 699 euro tot 1099 euro.

Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Xiaomi 12-serie vanaf 1 april in Nederland in de winkels ligt. Het plaatsen van een pre-order is nu al mogelijk. De Xiaomi 12X krijgt een adviesprijs mee van 699 euro, de reguliere Xiaomi 12 kost 899 euro en voor de grotere Xiaomi 12 Pro betaal je 1099 euro. Hieronder hebben wij de specificaties even op een rijtje gezet.

De Xiaomi 12 Pro is de krachtigste van de drie modellen. De smartphone beschikt over een 6,73-inch QHD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4.600mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen en 50W draadloos opladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 2x optische zoom.

De reguliere Xiaomi 12 beschikt grotendeels over dezelfde specificaties, maar heeft een kleiner 6,28-inch 120Hz FHD+ AMOLED-scherm, een 4500mAh accu met ondersteuning voor maximaal 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP telemacrolens. Ook kun je bij de Xiaomi 12 kiezen tussen 128GB en 256GB opslagruimte.

De Xiaomi 12X is de voordeligste van de drie en heeft hetzelfde scherm als de reguliere Xiaomi 12. Wel is de voorkant voorzien van Gorilla Glass 5 in plaats van Gorilla Glass Victus. Ook is de Snapdragon 870-processor minder krachtig en heeft de Xiaomi 12X geen ondersteuning voor draadloos opladen.

Alle drie de modellen draaien op Android 12 met de MIUI 13-schil en zijn verkrijgbaar in de kleuren Grey, Purple en Blue.