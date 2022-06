“Renders En Specificaties Van Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Gelekt”

Er zijn zowel renders als specificaties uitgelekt van een nieuwe robuuste Samsung-smartphone. De extra stevige Galaxy Xcover 6 Pro is de opvolger van de Xcover 5 en beschikt over betere specificaties.

In Samsung’s portfolio vinden we verschillende smartphone-series, waaronder de Galaxy Xcover-lijn. De Xcover-lijn bestaat uit smartphones die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in ruige omgevingen. De toestellen hebben namelijk een extra robuuste en waterdichte behuizing.

De opvolger van de Galaxy Xcover 5 beschikt volgens de geruchten over een 6,6-inch scherm met een resolutie van 2408 bij 1080 pixels en een 60Hz verversingssnelheid. Als we kijken naar de renders lijkt de Galaxy Xcover 6 Pro dunnere schermranden te hebben dan de Xcover 5. In de notch van het scherm vinden we een 13MP selfie-camera en intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 778G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4050 mAh accu en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP of 12MP groothoeklens. De behuizing heeft een IP68-rating en een extra dikke bumper die de smartphone moet beschermen tegen stoten.

We hebben nog geen releasedatum of adviesprijs, maar de Xcover 5 verscheen op de markt voor een adviesprijs van 289 euro. De Xcover 6 Pro krijgt waarschijnlijk een hogere adviesprijs mee, omdat de smartphone is uitgerust met krachtigere specificaties.

via [androidplanet]