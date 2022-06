“Accu Van Google Pixel Watch Gaat Maar Eén Dag Mee”

De afgelopen maanden duiken regelmatig nieuwe berichten op over Google’s eerste smartwatch. De laatste geruchten spreken over de accu van de Pixel Watch. Volgens deze geruchten gaat de accu slechts één dag mee op een acculading.

De website 9to5Google schrijft dat ze van een betrouwbare bron hebben gehoord dat de Google Pixel Watch slechts één dag meegaat op een volle accu. De accu is 300 mAh groot. Wel zou het gaan om een momentopname en de resultaten kunnen nog veranderen voor de officiële lancering. Google is momenteel namelijk nog druk aan het testen en bezig met het optimaliseren van de software. Ook is het niet helemaal duidelijk onder welke omstandigheden de accu één dag meegaat. Zo weten we niet of het always-on display was ingeschakeld en hoeveel work-outs de gebruiker heeft gedaan op die dag. Desondanks hoeven we geen lange accuduur te verwachten.

Geheel verrassend is het overigens niet. De Pixel Watch draait namelijk op Wear OS. Dit besturingssysteem brengt heel veel functies naar de smartwatch, maar verbruikt ook veel stroom. Zo gaan de meeste Wear OS-wearables maar één of twee dagen mee op één acculading. Wearables met een ander besturingssysteem gaan doorgaan vele malen langer mee.

via [androidplanet]