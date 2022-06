“Beelden En Specificaties Van Motorola Moto Edge 2022 Gelekt”

Op het internet zijn zowel renders als specificaties van de Motorola Moto Edge 2022 uitgelekt. De Moto Edge 2022 is volgens de geruchten een mid-range smartphone die in het derde kwartaal van 2022 zal worden aangekondigd.

Volgens deze bron beschikt de Motorola Moto Edge 2022 over een 6,5-inch scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Onderaan het scherm vinden we een iets dikkere rand dan bovenaan het scherm. Op de render zien we ook een driedubbele rear-camera. Deze bestaat volgens de geruchten uit een 50MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie, een 13MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

De Moto Edge 2022 maakt gebruik van een mid-range MediaTek MT6879-processor. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en de smartphone heeft ondersteuning voor een stylus. Het is echter onduidelijk of de stylus ook bij de smartphone wordt meegeleverd. Ook weten we nog niet wanneer Motorola de Moto Edge 2022 zal introduceren en wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt.

via [androidplanet]