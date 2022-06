Gamingsmartphone ASUS ROG Phone 6 Krijgt 165Hz Scherm

Asus heeft via Twitter een detail gedeeld over de aankomende gamingsmartphone van de fabrikant. Zo weten we nu dat de ASUS ROG Phone 6 een scherm krijgt met een maximale verversingssnelheid van 165Hz. De meeste vlaggenschip-smartphones hebben een maximale verversingssnelheid van 120Hz of in sommige gevallen 144Hz.

De huidige ROG Phone 5s heeft een verversingssnelheid van 144Hz. Deze hoge verversingssnelheid zorgt voor vloeiende beelden tijdens het gamen en bij het scrollen door de interface of webpagina’s. Bij de ROG Phone 6 doet Asus er nog een stapje bovenop, door het scherm een verversingssnelheid van 165Hz te geven.

Andere specificaties heeft de fabrikant niet gedeeld, maar Asus rust zijn gaming-smartphones doorgaans uit met de nieuwste en krachtigste hardware. Zo beschikt de ROG Phone 5s onder andere over een Snapdragon 888+ processor en maximaal 18 GB werkgeheugen. Asus zal de ROG Phone 6 op 5 juli om 14:00 officieel introduceren.

via [hardware.info]