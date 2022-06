Draadloze Oordopjes Populairder Dan Ooit

Jaren geleden stapten veel mensen over van een reguliere 3.5mm koptelefoon naar een draadloze Bluetooth headset. De technologie heeft niet stilgestaan en reguliere Bluetooth headsets zijn bij veel mensen inmiddels vervangen door kleine draadloze in-ear oordopjes. Vrijwel elk techbedrijf heeft de afgelopen jaren draadloze oordopjes uitgebracht en de populariteit van deze oordopjes lijkt steeds verder toe te nemen.

Apple, Samsung, Sony, Beats en Jabra zijn slechts een handvol bedrijven die regelmatig nieuwe draadloze oordopjes op de markt brengen. Deze merken focussen zich voornamelijk op high-end oordopjes. Er zijn echter ook een hoop fabrikanten die voordelige oordopjes hebben uitgebracht. Denk hierbij aan merken als Xiaomi, OPPO, Huawei en OnePlus. JBL is ook een grote speler en brengt zowel voordelige als duurdere oordopjes uit.

De AirPods van Apple domineren de markt van draadloze oordopjes. Zo heeft Apple in de Verenigde Staten maar liefst een derde van de markt in handen. Beats heeft ongeveer 15 procent in handen en de merken Bose, Samsung, JBL en Sony zijn elk goed voor zo’n 12 procent van de markt. Wel valt op dat het marktaandeel van Apple wereldwijd steeds verder daalt. Dit is voornamelijk het resultaat van het steeds grotere aanbod van goedkope Chinese oordopjes. Ook zien we dat er steeds meer draadloze oordopjes verkrijgbaar zijn die net zo goed of beter zijn dan de Apple AirPods. Daarnaast zijn de AirPods door het langwerpige design niet ideaal voor sporters. Voor sporters is de Jabra Elite 75t bijvoorbeeld een betere keuze.

In Nederland zien we een iets andere volgorde. Hier bestaat de top drie uit Apple, Samsung en JBL. Als we alleen naar de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar kijken loopt Apple heel ver voor op de andere merken. Dit is niet heel gek, want deze leeftijdsgroep is erg gevoelig voor trends. Verder valt het op dat er een groot verschil zichtbaar is tussen mannen en vrouwen. Zo kiezen vrouwen veel vaker voor Apple AirPods dan mannen, terwijl mannen op hun beurt weer vaker kiezen voor draadloze oordopjes van JBL, Sony en Sennheiser.

We zijn benieuwd of Apple zijn grote marktaandeel de komende jaren kan behouden. Welke draadloze oordopjes gebruiken jullie? Laat het ons weten in de reacties hieronder.