“Nieuwe Renders Tonen Zijkanten Van Samsung Galaxy Z Flip 4”

Samsung zal ik augustus de Galaxy Z Flip 4 introduceren. Via een bekende website zouden nu echter al officiële renders zijn uitgelekt. Deze renders tonen de zijkanten van de smartphone. De Galaxy Z Fold 4 komt grotendeels overeen met zijn voorganger, maar we zien een aantal verschillen.

De website 91Mobiles heeft officiële renders van de Samsung Galaxy Z Flip 4 gedeeld. De renders tonen de opvouwbare smartphone in de kleur violet. De voorkant en achterkant zijn niet zichtbaar, maar de zijkanten wel. We zien een aantal subtiele wijzigingen. Zo zijn de zijkanten niet meer bol, maar plat. Ook zijn de knoppen aan de zijkant iets groter dan voorheen. Verder valt op dat de lenzen wat verder uit de behuizing steken. Dit kan betekenen dat de Galaxy Z Flip 4 betere lenzen krijgt.

Uit de renders kunnen we ook opmaken dat de behuizing wat dikker is. Dit komt overeen met de geruchten, die spreken over de aanwezigheid van een grotere accu. Dit is goed nieuws, want de accuduur van de huidige Galaxy Z Flip 3 valt wat tegen. De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een 7,6-inch scherm.

Samsung zal de Galaxy Z Flip 4 waarschijnlijk in augustus introduceren. Tegelijkertijd verwachten we ook de introductie van de Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Watch 5 (Pro).

