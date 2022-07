Samsung Heeft Hoge Verwachtingen Van Galaxy Z Flip 5 En Galaxy Fold 5

Samsung moet de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 nog introduceren, maar de fabrikant heeft nu al hoge verwachtingen voor de opvolgers van deze opvouwbare smartphones. Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde bron verwacht Samsung in totaal 10 miljoen exemplaren te verkopen.

Volgens de website ETNews verwacht Samsung zo’n 10 miljoen exemplaren van de Z Flip 5 en Z Fold 5 te verkopen. Dit is een hoger aantal dan de Fold 3 en de Flip 3, die in 2021 gezamenlijk zo’n 7,1 miljoen keer over de toonbank gingen. De Galaxy Z Flip 5 zal verantwoordelijk zijn voor de meeste verkopen, namelijk zo’n 8 miljoen stuks. De Galaxy Z Fold 5 moet zo’n 2 miljoen keer over de toonbank gaan, aldus de verwachtingen.

Veel details over de Samsung Galaxy Z Fold 5 hebben we nog niet, maar volgens de geruchten krijgt de smartphone drie sensoren aan de achterzijde, waaronder een 50 megapixel Isocell GN3-hoofdlens. Voorop vinden we waarschijnlijk een enkele 12MP selfie-camera. Zowel de Z Fold 5 als de Z Flip 5 zullen gebruikmaken van de Snapdragon 8 Gen 2-chipset. De aankomende Fold 4 en Flip 4 maken waarschijnlijk gebruik van een Snapdragon 8+ Gen 1-chipset.

Het komende jaar zullen uiteraard meer details uitlekken over de Fold 5 en Flip 5, maar over een paar weken verwachten we eerst de lancering van de Galaxy Z Fold 4 en Flip 4.

