Beelden Van Nieuwe Smartwatch ‘OnePlus Nord Watch’ Opgedoken

Er zijn beelden opgedoken die een nieuwe smartwatch van OnePlus tonen. De smartwatch met de naam OnePlus Nord Watch beschikt onder andere over een vierkant scherm. OnePlus introduceerde vorig jaar zijn eerste smartwatch, maar deze is niet heel goed ontvangen.

Geruchten over de komst van een tweede OnePlus-smartwatch gaan al even rond, maar details ontbraken nog. Daar komt nu verandering in, want in de onderstaande screenshots van de gezondheids-app van OnePlus zien we nu de OnePlus Nord Watch. Het meest opvallende verschil ten opzichte van de eerste OnePlus-smartwatch is het vierkante ontwerp. Aan de rechterkant van de behuizing zien we een fysieke knop.

Op de screenshots zien we verder zes verschillende watchfaces. Ook zal het mogelijk worden om een eigen foto als achtergrond in te stellen. De bron schrijft dat de OnePlus Nord Watch onder andere een hartslagmeter en een SpO2-sensor krijgt. Ook kan de smartwatch je slaap bijhouden. We weten nog niet wanneer OnePlus de Nord Watch officieel zal introduceren.

