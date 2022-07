Renders Tonen Samsung Galaxy Z Flip 4 In Vier Kleuren

De introductie van de Samsung Galaxy Z Flip 4 zal over twee weken plaatsvinden en veel details over de opvouwbare smartphone zijn inmiddels al uitgelekt. Op nieuwe renders zien we nu de voor- en achterkant van de Galaxy Zo Flip 4 in vier verschillende kleuren.

Samsung heeft op 10 augustus een evenement ingepland waar de fabrikant verschillende nieuwe apparaten zal introduceren, waaronder de Galaxy Z Flip 4. Tech-lekker OnLeaks heeft via de website GizNext nu renders gedeeld waarop de smartphone te zien is in de kleuren zwart, goud, paars en lichtblauw. Samsung noemt deze kleuren Graphite, Pink Gold, Bora Purple en Blue.

Net als zijn voorganger krijgt de Galaxy Z Flip 4 een langwerpig vouwbaar scherm aan de binnenkant en een kleiner scherm aan de buitenkant. De renders tonen een dual-camera en een behuizing met platte zijkanten. Het bovenste gedeelte van de behuizing waarin de camera en het kleine schermpje zijn geplaatst is zwart, terwijl de rest van de behuizing een andere kleur heeft. Het is nog onduidelijk of Samsung ook weer exclusieve kleuren zal aanbieden via Samsung’s eigen webwinkel.

Alle details van de Samsung Galaxy Z Flip 4 zullen op 10 augustus officieel worden aangekondigd tijdens het Unfold your World-event. Samsung zal tijdens dit evenement ook de Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Watch 5 (Pro) en de Galaxy Buds 2 Pro introduceren. Daarnaast krijgt de Galaxy S22 de nieuwe kleuren-optie ‘Bora Purple‘.

via [androidplanet]