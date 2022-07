Budget-smartphone Moto G32 Officieel Aangekondigd

Motorola heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. De nieuwe smartphone heet Moto G32 en beschikt onder andere over een 6,5-inch scherm en een 5.000 mAh accu. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 229 euro.

Specificaties en details van de Moto G32 doken onlangs al op in het geruchtencircuit, maar nu heeft Motorola officieel bekendgemaakt dat de budget-smartphone in Nederland voor 229 euro op de markt verschijnt in de kleuren zwart en zilver.

De Motorola Moto G32 beschikt over een 6,5-inch scherm met een full-hd-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 680-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De plastic behuizing is waterafstotend en de smartphone draait uit de doos op Android 12 met de MyUX-schil. Gebruikers ontvangen waarschijnlijk één grote Android-update en twee jaar lang beveiligingsupdates.

