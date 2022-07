Samsung Galaxy A12 Ontvangt Android 12-update

Samsung heeft weer een nieuwe Android 12-update uitgerold. Dit keer komt de nieuwste versie van Android binnen op de Galaxy A12. Na de installatie van de Android 12-update kunnen gebruikers met verschillende nieuwe functies aan de slag. Ook brengt de update een nieuwe beveiligingspatch met zich mee.

Ben je in het bezit van de Samsung Galaxy A12, dan kun je elk moment een notificatie verwachten waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Deze update installeert Android 12, die onder andere het Material You-design met zich meebrengt waarbij de kleuren van de interface worden aangepast op basis van je gekozen achtergrond. Ook krijg je toegang tot meer privacy-opties en werkt Samsung de beveiligingspatch bij naar die van juni 2022.

Verschillende gebruikers melden dat ze de update al hebben ontvangen, maar Samsung rolt updates doorgaans in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

via [droidapp]