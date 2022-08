OnePlus 10T Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone officieel aangekondigd. De OnePlus 10T is een high-end smartphone met een aantal opvallende specificaties, zoals bijvoorbeeld de ondersteuning voor 150W snelladen. In dit artikel zetten wij alle specificaties even voor jullie op een rijtje.

De OnePlus 10T beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full HD+ resolutie. Het scherm heeft een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Intern vinden we een krachtige Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor met 8GB of 16GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De hoofdcamera heeft OIS (optische beeldstabilisatie). Een zoomlens ontbreekt.

De accu van de OnePlus 10T heeft een capaciteit van 4800 mAh. OnePlus levert een 150W SuperVOOC lader bij de smartphone, die de smartphone in 19 minuten van 1 procent tot 100 procent kan opladen. Daarnaast moet nieuwe technologie de levensduur van de accu verlengen. Er is geen ondersteuning voor draadloos opladen. Verder moeten 15 antennes zorgen voor een betere ontvangst van het mobiele- en WiFi-netwerk.

De OnePlus 10T draait uit de doos op Android 12 met OxygenOS 12.1. Gebruikers ontvangen drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates. Pre-orders kunnen vanaf nu geplaatst worden en vanaf 25 augustus is de OnePlus 10T verkrijgbaar. Voor de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte betaal je 699 euro. De 16GB + 256GB uitvoering kost 799 euro.