Een supersterk wachtwoord in 4 stappen

Onze wachtwoorden zijn de sleutel tot onze online identiteiten. Ze verschaffen toegang tot onze e-mail accounts, sociale media profielen, en nog belangrijker onze bank en betaalgegevens. Wachtwoordbeveiliging is belangrijk om je online accounts te beschermen tegen de acties van kwaadwillende hackers. Dat betekent dat het nodig is om wachtwoorden te kiezen die zowel sterk als uniek zijn. Vaak worden bedrijven gehackt omdat medewerkers hun wachtwoorden niet goed genoeg beschermen. Wil je zeker weten dat je wachtwoorden veilig zijn, maar weet je niet hoe? Hier zijn vier eenvoudige stappen om een supersterk wachtwoord te maken:

1. Is je huidige wachtwoord veilig?

Als je je afvraagt of je huidige wachtwoord veilig is, kun je nagaan of je wachtwoord voorkomt in de Express-VPN lijst van veelgebruikte wachtwoorden. Deze lijst bevat de vaak gebruikte wachtwoorden gecategoriseerd per land. Staat je wachtwoord ertussen? Dan is het de hoogste tijd om het aan te passen. Een andere manier om te zien of je wachtwoord veilig is, is door de wachtwoordsterkte te controleren. Wanneer je een nieuw wachtwoord kiest, dan kun je de wachtwoordsterkte vaak controleren in de applicatie waarvoor je het wachtwoord aanmaakt, maar je kunt ook een wachtwoordtest online doen. Deze test geeft je een indicatie van hoe sterk je wachtwoord is en of het gevaar loopt door hackers geraden te worden. Negeer het nooit als de wachtwoordmeter aangeeft dat je wachtwoord zwak of matig is.

2. Maak een wachtwoordzin in plaats van een wachtwoord

Hoe langer je wachtwoord, hoe moeilijker te hacken. Gebruik daarom minstens 12 tekens voor je wachtwoord en zorg dat er zowel letters als cijfers en bijzondere leestekens in voorkomen. Het beste is om een wachtwoordzin te maken, ook wel een passphrase genoemd. Kies een zin die niet betekenisvol voor anderen is, maar wel voor jou. Combineer bijvoorbeeld je lievelingsdier met je favoriete gerecht en vakantieland: Poes+eet-pasta+@+Portugal+5921. Welke combinatie je ook kiest, laat in ieder geval letters en cijfers die naast elkaar staan, zoals Qwerty1234, liever achterwege.

3. Gebruik een wachtwoordgenerator en wachtwoordmanager

Vind je het lastig om steeds een nieuw wachtwoorden en nieuwe passphrases te verzinnen? Logisch, na een paar keer updaten ben je door je creativiteit heen, daarnaast heb je tientallen wachtwoorden om te onthouden. De oplossing is het gebruik van een wachtwoordgenerator en wachtwoordmanager. Een wachtwoord generator maakt willekeurige, complexe wachtwoorden die moeilijk te kraken zijn. Om de wachtwoorden op te slaan in een versleutelde database kun je een wachtwoordmanager gebruiken. Zo hoef je maar één hoofdwachtwoord te onthouden. Een voordeel is dat je de wachtwoorden ook op een veilige manier met andere gebruikers kunt delen via een wachtwoordmanager. Een password generator en een wachtwoordmanager gebruiken is de beste manier om je online-informatie veilig te houden.

4. Maak unieke wachtwoordenzinnen voor ieder account

Moet ik echt voor elk account een ander wachtwoord gebruiken? Ja, het is belangrijk om verschillende wachtwoorden te gebruiken voor al je accounts. Op die manier zijn, zelfs als een van je wachtwoorden gehackt wordt, de andere nog steeds veilig. Bovendien maakt het helemaal niet meer uit of je veel wachtwoorden hebt, als je deze met een wachtwoordmanager versleuteld. Het maken van een sterk wachtwoord is dus helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Door de vier eenvoudige stappen te volgen die we in dit artikel besproken hebben, kun je een wachtwoord maken dat bijna onmogelijk te hacken is.