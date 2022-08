Google Brengt Android 13 Mogelijk Pas In September Uit

Uit release notes voor Android 13, die Google onlangs heeft gepubliceerd, blijkt dat de nieuwe versie van het besturingssysteem mogelijk pas in september gelanceerd zal worden. Tot voor kort lag een lancering in augustus voor de hand.

Google lanceerde de eerste bèta van Android 13 dit jaar vrij vroeg, wat het vermoeden gaf dat de lancering van de stabiele update ook op tijd zal plaatsvinden. Inmiddels zitten we in de afrondende fase, maar de release notes van Android 13 duiden nu op een lancering in september. In de release notes staat namelijk het volgende: “This Android Security Release Notes contains details of security vulnerabilities affecting Android devices which are addressed as part of Android 13. Android 13 devices with a security patch level of 2022-09-01 or later are protected against these issues.“

Er is echter nog steeds een mogelijkheid dat Google over de AOSP (Android Open Source Project) spreekt. Als dit het geval is is het nog steeds mogelijk dat Android 13 in augustus gelanceerd zal worden.

Android 13 zal als eerste worden uitgerold naar de Pixel-smartphones van Google. Daarna volgen de smartphones van andere fabrikanten. Zodra we meer weten over de lancering van Android 13 geven wij dat weer aan jullie door.

