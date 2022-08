High-end Honor Magic 4 Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar

Een nieuwe high-end smartphone van Honor is nu in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om de Honor Magic 4 Pro die in ons land een prijskaartje meekrijgt van 1099 euro, maar tijdelijk krijgen klanten 100 euro korting. Voor deze prijs krijg je een toestel met onder andere een 6,81-inch scherm, een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een zeer uitgebreide camera.

Honor heeft de Honor Magic 4 Pro al in maart aangekondigd, maar in Nederland was de smartphone nog niet verkrijgbaar. Vanaf nu is de Honor Magic 4 Pro echter te koop bij Belsimpel, voor een tijdelijke prijs van 999 euro. De Magic 4 Pro beschikt over een 6,81-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en afgeronde schermranden, een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4600 mAh accu die zowel bekabeld als draadloos met 100W kan snelladen, een dubbele selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 64MP telefotolens met 3.5x optische zoom en een ToF-dieptesensor.

De Honor Magic 4 Pro draait op Android 12 met de Google Play Store en de Magic UI 6-schil. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen en zwart.

via [androidplanet]