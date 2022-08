Foto Toont Xiaomi 12T Pro Met 200MP Camera

Motorola introduceerde onlangs de eerste smartphone met een 200MP camera en het ziet ernaar uit dat Xiaomi binnenkort de tweede smartphone met een 200MP lens zal introduceren. Er is namelijk een foto opgedoken waarop de achterkant van de Xiaomi 12T Pro te zien zou zijn. Op de camera-module van de smartphone zien we de tekst “200MP”.

De bovenstaande foto is gedeeld door de Franse site Phonandroid. De Leica-merknaam ontbreekt, wat wel aanwezig is op de nieuwe Xiaomi 12 Ultra. Wel zien we dat de Xiaomi 12T Pro een 200MP hoofdlens krijgt. Volgens de geruchten vinden we naast de 200MP hoofdlens een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens.

Verder verwachten we een 6,67-inch OLED-scherm met 2400×1080 pixels en een Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Volgens eerdere geruchten verschijnt de Xiaomi 12T Pro dit najaar op de markt voor een adviesprijs van 850 euro. In Nederland kunnen we de Xiaomi 12T Pro in september of oktober verwachten.

via [tweakers]